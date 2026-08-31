ରାଶିଫଳ: ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : August 31, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୂଚନାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କାରବାର ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବୟସ୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅଫିସରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସି ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯତ୍ନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ସମାଜରେ ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେବ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଭାଗୀଦାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଆପଣ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ । ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଉଦାସୀନତା ବଜାୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ଏବଂ ମନରେ ଖୁସିର ଅଭାବ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ମାମଲାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ ।