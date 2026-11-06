ରାଶିଫଳ: ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 6 ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 6, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଜନହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଫଳ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କୋମଳ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠୁଥିବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବେ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଜଳାଶୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ରୁହ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାର। କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାର।
କର୍କଟ: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କାହା ସହିତ ଭାଗୀଦାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଧନୀ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ।
ବିଛା: ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ପରୋପକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିବ । ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବେ। କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ, ଅନାବଶ୍ୟକ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।