ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଚର କରିବେ ରାହୁ-କେତୁ-ଶନି, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
December Rashifal:ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରାହୁ-କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ଥିତି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
Published : November 25, 2026 at 1:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2026 ମସିହାର ଶେଷ ମାସ, ଡିସେମ୍ବର, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା, କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଣିପାରେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବରରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସ୍ଥିତି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
କେବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ନିଜର ଗତି ବଦଳାଇ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବେ । ଏହି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୁଧ, ୩ଟି ରାଶି ପାଇବେ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
କେଉଁ 6 ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ:
ମେଷ: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗତି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ବୃଷ: ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମରେ ଲାଭର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ।
ସିଂହ: ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟରେ ଫଳ ଦେବ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବିଛା: ଏହି ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ମୀନ: ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ମାମଲାରେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବୃହସ୍ପତି ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମହାସଂଯୋଗ, ଏହି 3 ରାଶି ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)