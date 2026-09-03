ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି: ଦେବକୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲାଗି ହେବ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ରବ ବେଦନା ଉପଶମ ପାଇଁ ଲାଗି ହେବ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 3, 2026 at 1:58 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ଧରାବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଏନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଗର୍ଭୋଦକ ବଦାପନୀ ନୀତି । ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ । ବନ୍ଦାପନା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଗର୍ଭୋଦକ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ।
ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି:
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ମା' ଦେବକୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଜ୍ଞାନ କରି ସୁପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ ରୂପରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି :
ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ରୁପା ଥାଳିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହ ଜଗମୋହନ ଦେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ନଦୀତଟକୁ ବିଜେ କରାଇଥାଆନ୍ତି । ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଉଗ୍ରସେନ ବେଶରେ ଭେଟ ହୋଇ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚୁନରା ସେବକ ସେବକ ଶରତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ । ରୋଷରୁ ଶାଗ, ପିଠା, ଖିରି, ଓରିଆ ଅନ୍ନ ଆସି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ବଡ଼ାଯାଏ । ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ନୀତି, ସାଢ଼େ ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ