ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର,ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ବୁଧବାର । କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 16, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। କ୍ଷତିକାରକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସହଭାଗୀତାରେ କାମ କରିବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ବିତିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ବଳରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆଜି ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଲାଭଦାୟକ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ହେବ। ଏହା ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। କାହାକୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଦିନଟି ସଫଳ ଏବଂ ଶୁଭ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ।