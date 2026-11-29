ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୯ । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 29, 2026 at 7:06 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୯ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖା ଏବଂ କଳାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିବ।
ମିଥୁନ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ସହିତ, କାମ ସୁଗମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକର ଉପହାର ମିଳିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଅପରାହ୍ନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସାଥ୍ରେ ଖୁସି ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ନୁହେଁ।
ସିଂହ: ଆଜି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନିକଟତର କରିବ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଅବିବାହିତମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଘରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଦଲାଲି, ସୁଧ ଏବଂ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନର ମଜା ନେବେ। ଆଜି ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଥକାପଣ ଆଣିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମିକମାନେ ସାଥୀ ପାଇବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ।