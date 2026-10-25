ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୨୫, ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 25, 2026 at 8:10 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ରବିବାର । ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମି ଏବଂ ଘରର କାଗଜପତ୍ରରେ ଠକେଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ। ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥତା ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାନି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ପୋଷାକ କିଣିବେ। ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। ଅନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ହରାଇବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅସଙ୍ଗତ ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ସହଭାଗୀତା ଉଦ୍ୟମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଆଣିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଜା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।