ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ୩ ନଭେମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 3, 2026 at 7:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ୩ ନଭେମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଏହା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳ ଦିନ ନୁହେଁ।
ବୃଷ: ଆଜି ତୁମର କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୁମେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପିତୃପକ୍ଷ ଲାଭ ଆଣିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା ସମୟରେ ଏକ ସଂଯମ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇପାରେ। ତୁମେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ।
କର୍କଟ: ଆଜି ତୁମେ ଟିକେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାର। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଅହଂକାର କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କୌଣସି ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ।
ସିଂହ: ଆଜି ତୁମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତୁମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ତୁମର ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ତୁମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ତୁମେ ତୁମର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଅନୁଭବ କରିବ। ସରକାରୀ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମେ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାର। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ। ଅଚାନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅହଂକାର ସଂଘର୍ଷ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତୁମର ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ତୁମର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ତୁମେ ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାର।
ଧନୁ: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
ମକର: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବ। ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତୁମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ଏହା ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବ। ତୁମେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ରଖିବ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମୀନ: ଆଜି ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।