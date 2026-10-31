ରାଶିଫଳ: ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 31, 2026 at 6:32 AM IST
ମେଷ: ମନରେ ବିଚାରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ।
ବୃଷ: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ହାତରେ ଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଜକୁଳା କିମ୍ବା ସଂଯତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ; ତଥାପି, କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନତା ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ଆଗମନ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେତୁ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେତୁ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କିଛି ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ରହିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଘରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତଥାପି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଜମା (ଅସ୍ତମା) କିମ୍ବା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଦୟାକରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା କାରଣରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ନିୟମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଜି ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯାତ୍ରା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଏବଂ ମନୋରମ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଭାଗୀଦାରୀ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ; ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ; କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୋଝ ପରି ମନେହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଇପାରେ। ନିଦ୍ରାହୀନତା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘର, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଉପୁଜିପାରେ।