ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ! ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏମାନେ, ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ!
Today Horoscope ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 30, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି; କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ। କାହା ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।
ବୃଷ: ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଉଚିତ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଏକ ଦୀର୍ଘଦିନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ହାନି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ।
କର୍କଟ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାର ସହ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିକୁ ଧୀମା କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନ ନେବା ଉଚିତ୍। ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିନପାରେ। ଆପଣ ଅନୁଚିତ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ; ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାମାଜିକ ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରାମର୍ଶଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ; ତଥାପି, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଦଳୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ନିରାଶା ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ-ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।