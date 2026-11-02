ଆଜିର ରାଶିଫଳ; କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସୋମବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 2, 2026 at 7:37 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର 2 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ଲୋକଙ୍କ ଥଟ୍ଟାରେ ଆପଣ ଆପତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ଘର କିମ୍ବା ଜମି ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ନଦୀ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଯିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସହଜ ହେବ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ କଟିବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ସିଂହ: ଆଜି କୋର୍ଟ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଘରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ବିଛା: ଆଜି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କଥା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍, ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କମିଶନ, ଦଲାଲି କିମ୍ବା ସୁଧ ରୋଜଗାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଉଭୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କାମୁକ ହେବେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ ।