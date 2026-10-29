ରାଶିଫଳ: ଉଗ୍ର ସ୍ବଭାବ ଉପରେ ଏମାନେ ରଖନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ !
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 29, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ; ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ—ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ, ବୃଷ ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅବସର ସମୟ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କର୍କଟ: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୟ ବିତାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଂହ: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ; ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
କନ୍ୟା: ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା କୌଣସି ବିବାଦ ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା: ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କଠୋର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ; ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ ଏବଂ ଭାଗୀଦାରୀ (ପାର୍ଟନରସିପ୍) ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଶେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ।
ମକର: କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଓ କଳ୍ପନାଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ଶେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୋଷାକ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।