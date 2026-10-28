ରାଶିଫଳ: ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ବୁଧବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 28, 2026 at 7:05 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳାକାର ଏବଂ କାରିଗରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ବୃଷ: ଏକ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ତେଣୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ—ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିୟମିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହେବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ତେବେ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ନ କରିବା ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାମ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରେ। ଶେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ।
ମକର: କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶେୟାର ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ତମ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅଭାବରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ବିକଶିତ ହେବ। ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବିତାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବୁଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ।