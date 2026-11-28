ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ !
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 28, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୮ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜିର ସକାଳ ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଏବଂ ପୋଷାକ କ୍ରୟର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ସତେଜ ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆୟ କମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦିନସାରା ଆଳସ୍ୟ ବ୍ୟାପି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ଏଡନ୍ତୁ। ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ସକାଳେ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ।