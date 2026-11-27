ରାଶିଫଳ: ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ...
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 27, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ; କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯଦି କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ; ନଚେତ୍ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସଫଳ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କଳାକାର, କାରିଗର ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ସକାଳୁ ହିଁ ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଣାକିଣି (shopping) କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରିଜୀବୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ; ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧନଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ।
ବିଛା: ଆଜି ସତର୍କତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ; କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
ଧନୁ: ବୌଦ୍ଧିକ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭ୍ରମଣ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରାମର୍ଶଯୋଗ୍ୟ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ଖୁସି ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
କୁମ୍ଭ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆଣିବ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା କିମ୍ବା ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଅଟେ।