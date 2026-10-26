ରାଶିଫଳ: ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏମାନେ, ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ...
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖ ସୋମବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 26, 2026 at 6:34 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀର ତଥା ମନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଓ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଘରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
ବୃଷ: ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନିରାଶା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ନ ରହିପାରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବନ୍ଧୁତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ; ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମା’ଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିତିପାରେ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ (targets) ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ; ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ନ ପାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମରେ ବିତାଇବେ; ବରଂ ଆପଣ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାରେ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ, ତଥାପି ଆପଣ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଧନୁ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୋ ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଅର୍ଥହୀନ ଆଲୋଚନା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଦନାମ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଖ୍ୟାତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଦ୍ରାହୀନତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ; ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିତକର ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଅଯଥା ଆଲୋଚନା ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଦ୍ରାହୀନତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।