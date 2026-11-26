ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 26, 2026 at 7:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଗୁରୁବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁର ସ୍ୱର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନଟିଏ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିବ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଯିବ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନତା ଏଡାନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟ ନୁହେଁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ତୁମେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବ। ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅପେକ୍ଷା କମ ଫଳ ମିଳିବ। ତଥାପି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ଣରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ କିଣାକାଟା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।