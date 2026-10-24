ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ..
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 24, ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 24, 2026 at 7:06 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶନିବାର, ଅକ୍ଟୋବର 24 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ଦେବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ ନକରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଚାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଏହା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ। ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ । ଆପଣ ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଭୁଲ କାମରେ ସାମିଲ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ଯାନର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଆଜି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନିବେଶ ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଘରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅନିଦ୍ରାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଳହ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନୂତନ କାମ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସଫଳ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦ୍ୱିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।