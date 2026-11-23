ରାଶିଫଳ: ବଡ଼ଓଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ସୋମବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 23, 2026 at 9:21 AM IST
ମେଷ: ଶରୀରରେ ଆଳସ୍ୟ ଭାବ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ଧୀମା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ବିଶେଷ କରି ଆଖିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିବାଦ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଶେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘର ସଜ୍ଜା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମା’ଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ; ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳଦାୟକ ହେବ—ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ସୁଖଦ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିପାରେ । ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖି ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନିକଟତରତା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କାହା ସହିତ କିଛି ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବିରୋଧୀମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତୁଳା: ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବିରତି ନେଇ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଭିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଆଗାମୀ କୌଣସି ଭଲ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ।
ବିଛା: ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତଥାପି, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ; ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେବ । ଏହା ସହିତ, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି । ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ; ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷତି ସହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲା କିମ୍ବା କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ; ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।