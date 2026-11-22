ପଞ୍ଚୁକ ରାଶିଫଳ: ବାଣୀ ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ! ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ...
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 22, 2026 at 6:31 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିପାରେ। ନିଜ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ।
ବୃଷ: ଆପଣ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପିତା ତଥା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଦିନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜ ସିଂହ – ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବାଣୀ ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହେବ; ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦିନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମ କିମ୍ବା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଦିନଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ସାହାରା ନେଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆପଣ କିଛିଟା ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକୁଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଉଚିତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭାଗୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତଥାପି ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ; ଆପଣ କୌଣସି କାହାଣୀ କିମ୍ବା କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁଖମୟ ହେବ।
ମକର: ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଆପଣ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ; ତଥାପି, ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।