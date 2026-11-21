ରାଶିଫଳ: ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ! ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ...
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 21, 2026 at 6:33 AM IST
ମେଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାବାନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୂର ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଘର, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ସୁଖ-ସୁବିଧାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ; କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇପାରେ—ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୌସୁମୀ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନିବିଡ଼ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଉଭୟେ ମିଶି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଭଲ ଅଛି।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତଥାପି, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉଦାସୀନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସେତେଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ବୌଦ୍ଧିକ ତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେୟାର ବଜାରରେ ଲୋଭ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଲେ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜର ସୁନାମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଶେୟାର ବଜାରରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
ମକର: ଆପଣ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ; ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ମନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।
କୁମ୍ଭ: ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅଭାବରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ତମ ରହିବ।