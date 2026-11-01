ରାଶିଫଳ: ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ, ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ !
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 1, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିତାଇ ପାରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି; ତେବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅବହେଳା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ଏଥିରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ; ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁमधୁର ରହିବ, ଯାହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ସମୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଥାକୁ ଉଚିତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଖ୍ୟାତି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଛି; ତଥାପି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବହେଳା କଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତଥାପି, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଜମା (ଅସ୍ତମା) କିମ୍ବା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଦୟାକରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା କାରଣରୁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ନିୟମ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଜି ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ; ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ କଫ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟ ପାଇ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ।
ମକର: ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ନେବେ; ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ।
କୁମ୍ଭ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ; ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସତେଜ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ମୀନ: ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିପାରେ; ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।