ରାଶିଫଳ: ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ! ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ...
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 14, 2026 at 6:31 AM IST
ମେଷ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବା କାରଣରୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ; ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ।
ବୃଷ: ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତଥାପି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ନିଜ ଦିନଟିକୁ ଶାନ୍ତ, ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ କିମ୍ବା ଏକାଠି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେବ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଆପଣ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟଟି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ।
କନ୍ୟା: ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁଳା: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
ବିଛା: ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଜାଣତରେ କାହାର ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ପରାମର୍ଶଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅଫିସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି।
ମୀନ: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଘରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।