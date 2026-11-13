ରାଶିଫଳ: ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବେ ଏମାନେ !
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 13, 2026 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଯାହା କିଛି ଭୁଲ୍ ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ; ତେଣୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜିର ଦିନଟି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବିତାଇବା ଭଲ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତଥାପି ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ବୃଷ: ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବାର ଅନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ଆ ଆପଣ ଆରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି; ତେବେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ ଅଟେ; ମନରେ ଆରାମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଦିଓ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି; ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନ-ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ; ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଉପୁଜିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ସାଧାରଣତଃ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ; ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି କାମ ତରବର ହୋଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଧନୁ: କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣ ବିଦେଶୀ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହାନିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ; ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପାତ୍ର/ପାତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ।