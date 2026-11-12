ରାଶିଫଳ: ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ! ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ
ଆଜି ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : November 12, 2026 at 6:32 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଆପଣ ଗୂଢ଼ ବିଷୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଓ ଅନନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ଅନେକ ବିବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବୃଷ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଗୀଦାରୀ (ପାର୍ଟନରସିପ୍) ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ତେଣୁ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରେମୀ-ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି; ତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦାୟକ ରହିବ; ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା କିମ୍ବା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତୁଳା: ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ନୁହେଁ। କାହା ସହିତ ଅପ୍ରୀତିକର ଆଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜିଦ୍ଖୋର ନ ହୋଇ ନମନୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ଯୋଜନା ନ କରିବା ଭଲ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ହେବାକୁ ଥିବା ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନଟି ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆପଣ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ।