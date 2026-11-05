ରାଶିଫଳ: ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 5 ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : November 5, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଅପରାହ୍ନରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ଯାହା ସଫଳତା ଆଣିଦେବ । ଆଜି ଆପଣ କିଛି କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଛା: ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଅଫିସ୍ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।