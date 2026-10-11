ନବରାତ୍ରି ରାଶିଫଳ: ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏମାନେ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 11, 2026 at 6:40 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ତଥା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଧୀମା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ନ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବେ, ତଥାପି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଗଭୀରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।
ତୁଳା: ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ନିୟମ-କାନୁନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ; ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛନ୍ଦି ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।
ବିଛା: ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଜି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।
ମକର: ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ଲାଭ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କଲେ ବିବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ବା ଟିମ୍ୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସହଜରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ରହିବ।