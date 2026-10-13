ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ !
13 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 13, 2026 at 6:40 AM IST
ମେଷ:ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ରହିବ। ଆପଣ ଦିନସାରା ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଲୋଚନାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ବୃଷ: ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିଦେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଏକ ଲାଭଜନକ ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ମନେହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହଜ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ଏକପାଖରେ ରଖି ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡିବ। ହସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସଂଯମ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ହତାଶା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମାବେଶ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, କାଶ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କମ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ହେବ।