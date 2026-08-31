ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ହେବ ଧନ ବର୍ଷା !
2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଙ୍ଗଳ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ୫ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ।
Published : August 31, 2026 at 7:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସାହସ, ଶକ୍ତି, ଭୂମି ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ସଂଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 (ଗୁରୁବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶି ଚମକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ମେଷ: ଏହି ସମୟ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପାଇବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ।
କର୍କଟ: ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଏବଂ ବିଳାସ ଆଣିଦେବ । ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ୟାରିଅରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ । ଘରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ।
ବିଛା: କାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଧାବିଘ୍ନ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ । ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ନୂତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବ । ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ।
ମୀନ: ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଘରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ବୀରତ୍ୱର ଦେବତା ମଙ୍ଗଳ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିସ୍ତାରର ଦେବତା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହା ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରବେଶ ସହ ଦୁର୍ଲଭ 'ନୀଚଭଙ୍ଗ ଯୋଗ', 3 ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)