ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା: ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ
ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : October 4, 2026 at 9:20 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଶାରଦୀୟ ଦୂର୍ଗାପୂଜା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ, ଲଙ୍କାରୁ ଆସି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଛଅକୋଡି ବନ୍ଧ ଓ ନଅକୋଡି ତୋଟା ପରିବେଷ୍ଠିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ) ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମା’ଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ । ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଶ୍ବିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରୁଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ।
'ଖଣ୍ଡାବସା ପୂଜା':
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶଙ୍ଖୁଆରୀ ଖଣ୍ଡା ଓ ପାଟ ଖଣ୍ଡାକୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାର କରି ସହରର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଏ । ସେଠାରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକାର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡାକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମା'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା । ସେହି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡାର ମାର୍ଜନା ସରିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଓ ସେବାୟତମାନେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ବୟକୁ ଧରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାରାଜ ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ବୟକୁ ଚାଉଳ ମୁଠିରେ ବସାଇବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଜେନା ବଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରୁ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡାବସା ପର୍ବକୁ ମହାସମାରୋହରେ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡାକୁ ମାର୍ଜନା (ଶୁଦ୍ଧି) କରାଯିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଏହାକୁ ଚାଉଳ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି । ଏହାକୁହିଁ 'ଖଣ୍ଡାବସା ପୂଜା' କୁହାଯାଏ । ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ର ନଗରବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ହର୍ଷ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ।
"ଜୟ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମେ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ । ଆମେ ପରିବାର ସହ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ । ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ । ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁଶି ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"~ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଡଲି ପ୍ରଧାନୀ
"ଜୁନାଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ସହର । ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଖଣ୍ଡାବସା' ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା । ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜୁନାଗଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା କରିଆସିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ନମସ୍ୟ । ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସହରବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ-ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ।"~ ଜୁନାଗଡର ବାସିନ୍ଦା ସୁଧାଂଶୁ ବାରାଡ
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ:
ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସେବାୟତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କର ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ମାର୍ଜନା କରିଥାଏ । ଖଣ୍ଡା ମାର୍ଜିତ ହେଲା ପରେ, ଖଣ୍ଡା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ । ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡାବସା ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ । ଆଉ ଏହି ଖଣ୍ଡାବସାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ତଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ । ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ, ଆମ ଅଜା କାଳରୁ ଏହି ସେବା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ।"
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତର ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରରେ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡାବସା ପର୍ବ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବସା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମୁଣ୍ଡବସା ପର୍ବରେ ମା'ଙ୍କର ନବକଳେବର କରାଯାଇଥାଏ । ଏକ ନୂତନ ମାଟି ନିର୍ମିତ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ହିରା, ନୀଳା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନରେ ମା'ଙ୍କର ଏହି ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଅପରପକ୍ଷେ, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡାବସା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କୋରିଅରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ; ମାଡ଼ି ବସିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍, ୩୨ ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା