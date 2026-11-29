କେତୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; କର୍କଟରେ ପ୍ରବେଶ, ୩ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବ ଧନଲାଭ !
Ketu Transit: ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥିବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ।
Published : November 29, 2026 at 1:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 'ଛାୟା ଗ୍ରହ' ଭାବରେ ପରିଚିତ କେତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଦିନ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧିପତିତ୍ୱ ଥିବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ସର୍ବଦା ବକ୍ରୀ ଗତିରେ (ଓଲଟା ଗତିରେ) ଚଳନ କରୁଥିବା କେତୁଙ୍କର ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ କେତୁ 2027 ପୂରା ବର୍ଷ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ।
କର୍କଟ ରାଶିରେ କେତୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ । ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅବସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ତେବେ, ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟଟି 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡ.ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସେହି 3ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ବୃଷ ରାଶି:
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ତା ଆଣିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସଞ୍ଚୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଗତିଶୀଳ ହେବ । ଏହା ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଘଟଣା, ୩ ଥର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି, ୪ଟି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
କନ୍ୟା ରାଶି:
କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଲାଭ ମିଳିପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଯେଉଁ ଯୁବ ବୃତ୍ତିଜୀବୀମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆୟର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ, ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆସିପାରେ ସଙ୍କଟ !
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ । ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)