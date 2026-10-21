ETV Bharat / spiritual

ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ

ଲାଖମରା ପର୍ବରେ ଲାଖବିନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବା ରାଜ୍ୟଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Kalahandi Devi Manikeshwari lakhamara jatra on Vijaya Dasami
ଧୁମଧାମ୍‌ରେ ପାଳିତ ହେଲା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ଯାତ୍ରା, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ । ପୀଠରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ମା’ଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ବର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଲାଖମରା ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଖବିନ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବା ରାଜ୍ୟଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ।


ଛାଗଳ ବଳି:
ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥୀରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖବିନ୍ଧା ବା ଲାଖମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଅପରାହ୍ନରେ ଛତ୍ର ବାହକ ମାଣିଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତ୍ରକୁ ଧରି ବାହୁକ, ମୁଣ୍ଡଛିନା, ସେବାୟତ ସହ ଜେନାବାଦ୍ୟ, ଘୁମୁରା ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ତାଳେ ତାଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଲାଖମରା ପଡିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଲାଖମରା ପଡିଆରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଛତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଛାଗଳ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ଯାତ୍ରା: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

ଲାଖମରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା:
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡିରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଛତ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲାଖମରା ପର୍ବ । ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ଖମ୍ୱରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମିତ ଦେବୀଙ୍କ ଲାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ ପରିବାର କୁମାର ସାହେବ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲେ । ପରେ ଛତ୍ର ଜେନା ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

The 'Lakha Mara' Festival of Goddess Manikeswari
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ (ETV Bharat Odisha)


ମା'ଙ୍କ ରୀତିନୀତି:
ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇଥାନ୍ତି । ପରେ ପରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବସା ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦଶହରା ପର୍ବରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ କଣ୍ଟାବାଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଆସନ୍ତା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଟାବାଡ ଫିଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଲାଖମରା ପର୍ବକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Maa Manikeswari, the presiding deity of Kalahandi district
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଞ୍ଜୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରରୁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବାହାରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅଗାଢ଼ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମୁଖ ପରିପ୍ରକାଶ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ​ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, କୁମାର ସାହେବ ଅର୍କଦେଓ ଆସି ଲାଖବିନ୍ଧା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମା'ଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।"ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ ଅର୍କ କେଶରୀ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମ ଯୁବରାଜ, ମୋ ପୁତୁରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ । ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଯୁବରାଜ ମା'ଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଯୁବରାଜ ଅଦ୍ୱୈତ ଏହି ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମା'ଙ୍କ ଛତରକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ​ଆଜି ଲାଖ ମରାଗଲା ଏବଂ ଆଜିର ଲକି ଡ୍ର'ରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ନାଁ ଆସିବାଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ମା'ଙ୍କ କୃପା । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ । ଏହି ଯାତ୍ରା ତଥା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଉ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ମହାସମାଗମ ଛତର ଯାତ୍ରା; ୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ଛତର

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

DEVI MANIKESHWARI LAKHAMARA JATRA
ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ
ଲାଖମରା ପର୍ବ
ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଲାଖମରା ପର୍ବ
KALAHANDI MANIKESHWARI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.