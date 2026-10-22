ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବର ମନାସି କୁମାରୀ ପାଳୁଛନ୍ତି 'ଜହ୍ନି ଓଷା', କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉଦଯାପନୀ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଓଷା । କୁମାରୀମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : October 22, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 1:53 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିି (ଗଜପତି): ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ଅନ୍ୟତମ । କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରି ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜି ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ଜହ୍ନି ଓଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁମାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ସାହିରେ ଏହି ଓଷାକୁ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ:
"ଉଠ ଉଠ ବାବୁ କେଶବ ହରି ....
ବଗଷ୍ଠକୁ ଯିବା ବାଛୁରି ଧରି ....
ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣ୍ଡପ, ଚନ୍ଦନ କାଠେ କୋଠି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ହସ୍ତେ କଉଡି ମୁଠି
ଜହ୍ନି ଲୋ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳି, ନିତି ପୂଜା କଲେ ତିନି ଆଞ୍ଜୁଳି...."
କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସୁଳଳିତ କଣ୍ଠରେ ଏମିତି କିଛି ଗୀତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପଲ୍ଲିଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି, ଭାଇର ମଙ୍ଗଳକାମନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ବରପାତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଝିଅପିଲାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଜହ୍ନି ଓଷା ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ...
ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଓଷାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି କୁମାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ବ୍ରତଧାରୀ କୁମାରୀମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମା’ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଓଳି ସାତ୍ବିକଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି । ରୋଗବ୍ଯାଧି ଭଲ ହେବା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ମନୋବାଞ୍ଛିତ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।
" ମାନସିକ କରୁଥିବା କୁମାରୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସହିତ ଗୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ ସୁମି ଜେନା ।
ବ୍ରତ ସମୟରେ ବାରଣ :
ଏହି ଓଷାର ନାମ ଜହ୍ନି ଓଷା । ଏହି ଋତୁରେ ଜହ୍ନି ଗଛରେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ପୁଟିତ ଫୁଲକୁ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଫୁଲକୁ କୁମାରୀ ସ୍ବୟଂ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ବାରଣ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ସମୟରେ ଜହ୍ନି ଓ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରତଧାରୀ କିଶୋରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରତଧାରୀ ଦୀପିକା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କୁମାରୀମାନେ ଦଶହରାଠାରୁ ନୂଆ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ନଦୀ ବାଲି ରଖି 7 ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ରହିଥାଏ ସୋରିଷ, କୋଳଥ, ଧାନ, ମୁଗ ଓ ବିରି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏହି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ । " ଏହାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଶେଷରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଜହ୍ନି ଓଷା ଉଦଯାପିତ ହୋଇଥାଏ । " ଜହ୍ନି ଓଷାକୁ ନୀତି ନିୟମ ସହ ପାଳନ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଦୀପିକା କହିଛନ୍ତି ।
ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ:
ମାସ ଯାକ ବ୍ରତ କରି ନପାରିଲେ କିଛି କୁମାରୀ ଦଶହରାରେ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ପିଠା, ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲିଆ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଜଣେ କୁମାରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଏହି ଓଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଶର୍ମା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଲାଖମରା ପର୍ବ: ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିଲେ ରାଜପରିବାରର କୁମାର ସାହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି