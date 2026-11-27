ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ, ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆସିପାରେ ସଙ୍କଟ !
Shani Margi 2026: ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ, ଏହା 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ ।
Published : November 27, 2026 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଶନିଦେବ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଦିନଠାରୁ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଗତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ ୪ଟି ରାଶିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ?
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଶନି ସାଢ଼େ ସତୀ'ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହିତ ଜଡିତ । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ (ଅଷ୍ଟମ ଶନି) ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ଢୈୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶି 'ଶନି ସାଢ଼େ ସତୀ'ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ (ଧନ ଏବଂ ବାଣୀର ଘର) ଅଛନ୍ତି । ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବା କିମ୍ବା ଦେୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଚର କରିବେ ରାହୁ-କେତୁ-ଶନି, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ମୀନ: ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଶନି ସାଢ଼େ ସତୀ'ର ଦ୍ୱିତୀୟ (ମଧ୍ୟମ) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରି ଛାଡିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଥିଲେ ସାବଧାନ ରହୁନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନପାରେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୁଧ, ୩ଟି ରାଶି ପାଇବେ ସଫଳତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)