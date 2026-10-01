ରାଶିଫଳ: ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ, ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 1, 2026 at 11:50 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ କଥା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ସାହସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ଆବେଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଆପଣ ଆଖି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ କଠୋରତା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ; ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି - ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ସିଂହ: କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଘର ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି କାମ ବୋଝ ଭଳି ମନେହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ମନେହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଯଦିଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ବରଂ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ମନୋଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ଖୁସି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ମାତୃପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ତଥା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣାରପଣ ଓ ସ୍ନେହଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଗହଣା, ପୋଷାକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଜିଦ୍ଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୀନ: ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା କାମ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ।