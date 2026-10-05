ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ
ଆଜି ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର 5 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 5, 2026 at 7:05 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର 5 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ। ଆଜି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ। ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ:ଆଜି ଆଇନଗତ ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଚୁର ହେବ। କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ବିଛା: ଆଜି ଆଳସ୍ୟର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହେବ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ। ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ବହୁବିଧ ଉତ୍ସ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦଭାବନା ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ କାମରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣ କାମରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।