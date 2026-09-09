ରାଶିଫଳ: ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 9, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9, 2026 ରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ; ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଲାଗି ରହିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବହନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ମନରେ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ଯିବାରୁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଟିଳତା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କ୍ରୋଧ ହେତୁ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତେଜତାର ଭାବନା ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ନାଜୁକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସକାଳେ ଆପଣ ଖୁସି ମନୋଭାବରେ ରହିବେ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଯାନବାହାନ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାର ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ: ଦିନଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ଯାନର ଆରାମ ପାଇବେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।