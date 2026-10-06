ଆଜିର ରାଶିଫଳ: କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର,ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଲାଭବାନ
ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର 6 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 6, 2026 at 7:10 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଅକ୍ଟୋବର 6 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବାଧା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଭୁଲ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିତର୍କ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ତଥାପି, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ଧନୁ: ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଜନକ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ନୂତନ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କରାଯାଇଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ।
ମୀନ: ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।