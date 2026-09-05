ରାଶିଫଳ: ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତିମ ଦିନ କିପରି କଟିବ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 5, 2026 at 6:32 AM IST
ମେଷ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁରତା ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ; ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ଆଶାଜନକ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।
ବୃଷ: ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସତେଜତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଫେରି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଯାହା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସିଂହ: ଦିନଟି ସୁଖଦ ଭାବରେ ବିତିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ; ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନଟି ନିୟମିତ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜି କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ; ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ: ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ।
ମକର: ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଅପରାହ୍ନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ କିଣାକାଟା କରିବା ପରିହାର କରି ତୁମେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କମିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।