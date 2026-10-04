ରାଶିଫଳ: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ରବିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 4, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ରବିବାର, ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଭଲ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ମତାନ୍ତର ଦୂର ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ; ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସରଳ ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ; ଆଜି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ସକାଳ ସମୟଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସାମାଜିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ସକାଳଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହେବ; ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖୁସିପ୍ରଦ ରହିବ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି, ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଘର, ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବ।
ମକର: କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ସତର୍କତାର ସହ ବିତାଇବେ। ଯାନବାହନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଦେବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ; ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କଳା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଫେରିଆସିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ମୀନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ।