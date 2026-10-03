ରାଶିଫଳ: ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଲଭିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାଗ୍ୟଫଳ
ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ଶନିବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 3, 2026 at 6:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଶନିବାର, ୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ କଠୋର ଆଚରଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟଟି ଉତ୍ତମ ଅଟେ।
ବୃଷ: ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରନ୍ତୁ। ସମାଧାନମୂଳକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଅହଂକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କ ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଫୂର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରିବାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଟିଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅନ୍ତୁ। ବିନା ବିଚାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ନଚେତ୍ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧ ସୁଯୋଗ ହରାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କନ୍ୟା: ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗେଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ; ତଥାପି, ଚାକିରିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ।
ବିଛା: ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଚିନ୍ତନ ଓ ମନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଖୁସିଭରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟି, ପିକ୍ନିକ୍, ଭ୍ରମଣ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସପିଂ ଆଦି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ; ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ତଥାପି ଅନ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯୋଜନା (ସରପ୍ରାଇଜ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ; ତରବରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦିନଟି ଉତ୍ସାହହୀନ ରହିପାରେ। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।