ଓଡ଼ିଆ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ
ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 30, 2026 at 7:13 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ବିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାରେ ବିତାଇବେ। କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ। ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିକୁ ଧୀର କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ ଏକ ବୋଝ ପରି ମନେ ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଛା: ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଜଡିତ ରହିବେ, ଏବଂ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଯିବ। ତଥାପି, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଯାନର ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ, ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମ ପାଇଁ ଧାଇଁବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ଫଳାଫଳ କମ୍ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଉନ୍ନତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଆପଣ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ହତାଶାଜନକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ମୀନ: ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ, ପରିବାରରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ତଥାପି, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।