ରାଶିଫଳ: ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : August 30, 2026 at 6:29 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିବ। ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ।
ବୃଷ: ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖଦ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ମହାନ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିତାବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆରାମ କରିବା ମନୋଭାବରେ ରହିବେ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ତୁଳା: ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ଭଲ; ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ; କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ଦିନସାରା ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅଭାବ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ମୀନ: ଆଜି ମନର ଏକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ; ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଋଣ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ।