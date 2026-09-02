ରାଶିଫଳ: ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ବୁଧବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 2, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଘରୋଇ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସତର୍କତାର ସହ ଚିନ୍ତା ନକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; କାମରେ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ; ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ; ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଖବର ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଲାଭଦାୟକ।
ସିଂହ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରହିବ; ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କତାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
ବିଛା: ଆଜି ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳରେ ରଖିବ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ ରେ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। କାମରେ ବିଫଳତା ହତାଶାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ; ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଲେଖା ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଜଳାଶୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରେ ବିବାଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ସତର୍କ ଏବଂ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନ।