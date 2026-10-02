ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ...
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 2 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : October 2, 2026 at 7:09 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 2 । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ଆଚରଣ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କିଛି ନିବେଶରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଜି ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ସକାଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କାହାର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ନିବେଶରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଛାତ୍ର, କଳାକାର ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତ ପାଇଁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଳ୍ପନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ।