ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମେଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 29, 2026 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ଭଲ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ସମସ୍ୟା ସହିତ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦୋଷୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବା ହତାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ମିଥୁନ:ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଖବର ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ କାହାର ଅସନ୍ତୋଷର ଶିକାର କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆଜିର ଦିନଟି ସଫଳତା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ।
ବିଛା: ଆଜି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହକୁ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଳ୍ପନାର ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଥିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯାହା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆଜି ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ। ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।