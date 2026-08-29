ରାଶିଫଳ: ସୁଖମୟ ହେବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି 29 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ଶନିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : August 29, 2026 at 6:34 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ହାରାହାରି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
ବୃଷ: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ମନୋବଳରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଥକାପଣ ଆଣିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ: ଦିନଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଅପମାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି।
ତୁଳା: ଦିନଟି ସୁଖଦ ଭାବରେ ବିତିବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ।
ବିଛା: ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭୟ ରହିବ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମି, ଯାନବାହାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ, ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି; ଆଖି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛିଟା ବିଚଳିତ ରହିପାରେ; ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ମୀନ: ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ; ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ।