ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 28, 2026 at 7:46 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଦିନଟି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତକର ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ସକାଳ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ମଜା କରିବାରେ ବିତିପାରେ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଔଷଧ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଫି କିଣିବାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
ବିଛା: ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମକର: ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିକଟତର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଚାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି, ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।