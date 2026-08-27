ରାଶିଫଳ: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନକ୍ଷୟ ସମ୍ଭାବନା !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : August 27, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାକରା ସଫଳତା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଅବସର ବିନୋଦନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ନୂତନତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ସଜାଇବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା କିମ୍ବା ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଆଣିବ, ଯଦିଓ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି; ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ; ଏହି ସମୟରେ, କାମ ଏକ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କଠୋର ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସହଭାଗୀତା ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି, ସୁଧ ଏବଂ ଦଲାଲିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଆୟ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
କନ୍ୟା: ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ। କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ; ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଦିନଟି ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆଜି ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ, ଚିନ୍ତା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ହତାଶାର ଭାବନାକୁ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାର ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
କୁମ୍ଭ: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଗାଡି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ପ୍ରକଟ ହେବ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚାପ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିପାରେ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଭ କମ ହୋଇପାରେ; ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରେ।