ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ବୁଧବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ...
Published : September 23, 2026 at 7:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଦିନ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରୋଧ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ। ରୋଗୀମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆସିବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ସହଭାଗୀତାରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ଲାଭ ଆଣିବ। ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦିନଟି ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫଳାଫଳ କମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ବ୍ୟାପି ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଦହଜମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍-ଅନୁମାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ତଥାପି, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ ହେବ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।
ଧନୁ:ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ କିମ୍ବା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ସାହର ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିଥାଏ।